Bijna liep het helemaal mis voor Anderlecht: "Anders was de avond niet goed afgelopen"

Anderlecht heeft donderdagavond voor de derde keer op rij gewonnen in de Europa League. Toch moest het flink opletten tegen een tienkoppig Ludogorets.

Het was geen groots optreden, maar RSC Anderlecht heeft het essentiële gedaan door te winnen van Ludogorets, donderdagavond in de Europa League. Mario Stroeykens sprak bij RTBF over de wedstrijd.

"Het tempo zat er niet in, de wedstrijd begon erg langzaam. We zijn niet slecht begonnen, maar we hebben meer doorgedrukt in de tweede helft, mede dankzij de rode kaart. We hadden meer balbezit op hun helft. We hebben niet zoveel kansen gecreëerd, maar het doelpunt kwam op het juiste moment."

Een flinke schrik ging door het Lotto Park

Het doelpunt van Samuel Edozie bevrijdde inderdaad het Lotto Park. Toen Rwan Seco dacht de gelijkmaker te hebben gescoord was het er wel even stil. Een doelpunt dat uiteindelijk werd afgekeurd door de VAR, voordat Anders Dreyer enkele ogenblikken later de 2-0 scoorde om de eindscore van de wedstrijd definitief vast te leggen.

"Ja, dat doelpunt kwam echt op het slechtste moment. We hadden 1-0 gescoord, ik denk dat we een beetje te ontspannen waren, we dachten dat de wedstrijd voorbij was, en dan gaat die bal erin. Gelukkig stond de verdediging goed opgesteld en was er buitenspel, anders was de avond niet goed geëindigd."

Na drie speeldagen is RSC Anderlecht een van de drie teams die tot nu toe een foutloos parcours hebben afgelegd, samen met Lazio en Tottenham. "De 9/9 is goed, we hebben drie lastige wedstrijden gehad. Er zijn nog enkele matchen die we met vertrouwen kunnen aanpakken om zoveel mogelijk punten te halen. Door deze overwinning hebben we een goede uitgangspositie, dat geeft het team veel vertrouwen", concludeerde Mario Stroeykens.