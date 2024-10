Ook de kassa begint te rinkelen bij Anderlecht en daar zal Jesper Fredberg maar al te blij mee zijn: winst begint op te lopen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft dit seizoen een uitstekende start gemaakt in de Europa League. Met drie overwinningen op rij - een 2-1 zege tegen Ferencvaros, een knappe 1-2 overwinning bij Real Sociedad en een 2-0 tegen Ludogorets - staat Paars-Wit er bijzonder goed voor.

De negen op negen betekent niet alleen sportief succes, maar ook een aanzienlijke financiële injectie, waar de club op rekent om haar ambities te verwezenlijken. Tot nu toe heeft Anderlecht al bijna 7,5 miljoen euro bruto verdiend aan hun Europa League-campagne.

En met nog vijf groepswedstrijden te gaan, waaronder belangrijke ontmoetingen tegen Rigas FS, FC Porto, Slavia Praag, Viktoria Pilsen en Hoffenheim, is de kans groot dat de financiële beloning nog groter zal worden. De club mikte voor de start op een totaal van 10 miljoen euro aan inkomsten uit de Europese campagne.

Tot 16 miljoen?

De prijzenpot van de UEFA voor de Europa League is dit seizoen 565 miljoen euro, te verdelen over 36 deelnemende clubs. Ter vergelijking, in de Champions League gaat het om een astronomische 2,47 miljard euro. Anderlecht en Union hebben allebei een startpremie van 4,31 miljoen euro ontvangen voor hun deelname aan het toernooi.

Naast de startpremie komt er voor Anderlecht nog een extra component bij, de zogenaamde "value pillar." Dit is een vaste bijdrage die gebaseerd is op vroegere prestaties en uitzendrechten. Dankzij een sterke positie op de coëfficiëntenranking kan Anderlecht rekenen op ongeveer 2 miljoen euro via deze weg, wat de totale inkomsten tot nu toe verder verhoogt.

Daarbovenop zijn er de inkomsten die afhangen van de sportieve prestaties in de groepsfase. Voor elke overwinning in de groepsfase ontvangt een club 450.000 euro en voor elk gelijkspel 150.000 euro. De eindklassering in de groep bepaalt ook een bonus, waarbij de nummer één 2,7 miljoen euro kan verdienen en de hekkensluiter genoegen moet nemen met een minimum van 75.000 euro.

Anderlecht staat momenteel in de top drie van het toernooi, samen met Tottenham Hotspur en Lazio, die eveneens het maximum aantal punten behaalden.

Mocht Anderlecht de knock-outfase bereiken, dan liggen er nog meer premies in het verschiet. Een plek in de achtste finale levert 1,75 miljoen euro op, terwijl de kwartfinale goed is voor 2,5 miljoen euro. Als de Brusselaars de kwartfinale weten te halen, zou dat hun inkomsten op een totaal van 16 miljoen euro brengen. Twee jaar geleden bereikte Anderlecht de kwartfinale van de Conference League, wat hen 8,18 miljoen euro opleverde.

Fredberg zijn portefeuille

De Europese campagne is dus niet alleen van groot sportief belang voor Anderlecht, maar ook van vitaal belang voor de financiële gezondheid van de club. Elke ronde verder in de Europa League betekent niet alleen een sportief succes, maar ook een aanzienlijke toename van de inkomsten.

Niet onbelangrijk voor Jesper Fredberg richting de wintermercato, want zijn portefeuille zal er met de te verwachten winst op dat moment ook afhankelijk van zijn. Hij kreeg wel al de belofte dat er budget zal vrijgemaakt worden, maar weet nog niet exact hoeveel dat zal zijn.