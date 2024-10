Anders Dreyer weet wat hem te doen staat als hij zijn basisplaats wil terugkrijgen: Deen verklapt wat er in zijn hoofd speelde

Anders Dreyer begint eindelijk weer het doel te vinden, met zijn tweede doelpunt in de maand oktober. De Deen had een mindere periode maar lijkt nu terug op de goeie weg te zijn.

Anders Dreyer scoorde laat in de wedstrijd de 2-0. Het maakte niet veel verschil in termen van punten, maar deed hem wel mentaal goed. Voor de maand oktober had degene die vorig seizoen de meest beslissende speler van Anderlecht was, nog niet gescoord. "Het voelt goed, ook al hadden we in deze wedstrijd meer kunnen scoren", merkte hij op na de wedstrijd.

"Hoewel het van buitenaf misschien vreemd lijkt, is het soms moeilijker om tegen 11 spelers te spelen. We kregen kansen, maar hun buitenspelgoal op het einde mag niet gebeuren", betreurde Dreyer. "In Europa geef je dit soort teams een vinger en ze nemen je hele arm. Ze waren ook erg stevig en in de eerste helft was het wat grimmig met veel gele kaarten. Ik begrijp het wel, dit zijn de emoties van het voetbal."

Een eindelijk gerustgestelde Anders Dreyer?

Sinds de komst van David Hubert is Anders Dreyer uit het basiselftal in de competitie gevallen. Gezien het schema zou hij in de toekomst meer speeltijd moeten krijgen. "Ik vind het niet erg om wat rust te nemen, ik had weinig vakantie afgelopen zomer na het EK. Ik weet dat ik niet gespeeld heb (lach), maar je moet mentaal toch klaarstaan. En aan het einde van het seizoen, met dat gevoel dat we het kampioenschap met Anderlecht hebben laten ontglippen, was het psychologisch zwaar."

Riemer coach van Denemarken? Ik zie niet in waarom hij me weer zou meenemen als ik mijn werk niet doe

Net als een paar maanden geleden bij Dolberg, heeft een gelukkige gebeurtenis Dreyer ook geholpen om zich te ontplooien in zijn privéleven. "Mijn vrouw was zwanger en dat kost natuurlijk ook energie. Ik moet nu een nieuwe rol vinden en ik denk dat ik daar langzaam aan werk", verheugt hij zich. Het vertrek van Brian Riemer is misschien een zegen geweest, aangezien David Hubert niet aarzelde om de Deen op de bank te zetten.

"Ik weet niet of dat iets voor mij verandert. Ik vond hem een heel goede coach, natuurlijk, die resultaten heeft geboekt", aldus Anders Dreyer. "We stonden 11e in april het seizoen ervoor en hij bracht ons dicht bij een titel. Maar zo is voetbal; nu is hij coach van het nationale team, dus misschien zullen we weer samenwerken. Of het goed voor mij is dat hij bondscoach is? Dat zal afhangen van hoe ik hier presteer! Als ik mijn werk niet doe, zie ik niet in waarom hij me weer zou meenemen," lachte Dreyer, die ook blij was met de concurrentie.

"Tristan Degreef is een jonge speler boordevol energie, hij forceert ook rode kaarten. Er zijn ook Francis, Samuel Edozie, veel goede spelers. Dat motiveert me en voorkomt dat ik op mijn lauweren rust", besluit de Deen.