Thorgan Hazard spreekt stevige taal over Anderlecht: "Hebben een kern om kampioen worden"

Het is al een bewogen seizoen geweest voor Anderlecht, onder meer met het ontslag van coach Brian Riemer. Ook op het werk van Jesper Fredberg is er kritiek, maar Thorgan Hazard vindt dat Anderlecht een goede kern heeft.

Zelf speelde Thorgan Hazard dit seizoen nog geen minuut. Op 14 april scheurde hij tegen Union de voorste kruisband van zijn rechterknie. Daar is Hazard nog altijd van het herstellen, hij hoopt binnen zo'n twee maanden terug te spelen.

Anderlecht staat op dit moment zesde in de Belgische competitie en in de Europa League heeft paars-wit samen met Lazio en Tottenham als enige nog het maximum van de punten na drie speeldagen.

Hazard ziet sterke kern bij Anderlecht

Thorgan Hazard gelooft sterk in de kwaliteiten van de kern van Anderlecht. "Onze groep is goed genoeg om kampioen te spelen. In de breedte zijn we beter dan vorig jaar. Debast is wel vertrokken, maar verder bijna niemand", zegt hij bij Tof Sport.

Met de blessures van Thorgan Hazard, maar ook Jan Vertonghen moest Anderlecht twee van zijn beste spelers al het hele seizoen missen. Als iedereen fit is, vindt Hazard wel dat Anderlecht een van de beste kernen van België heeft.

"Op de meeste posities zijn we ook dubbel bezet", stelt Hazard duidelijk. Alleen moet iedereen dan wel fit zijn en het is nog even wachten voor dat het geval is.