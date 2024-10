Doodeerlijke Thomas Foket over zijn kansen om titularis te worden: "Dat kan je momenteel niet doen"

Anderlecht boekte een 2-0 overwinning op Ludogorets in de Europa League. Het spel was nog niet helemaal overtuigend, maar de rode kaart voor de Bulgaren hielp wel.

Een opvallende rol was weggelegd voor Thomas Foket, die hoog op het veld opereerde. “Het was geen specifieke richtlijn om zo hoog te staan, maar soms moet je de wedstrijd lezen en zien waar de ruimtes liggen. Als je met elkaar spreekt, kan je dat goed oplossen", verklaarde Foket na afloop van de wedstrijd.

Foket heeft dit seizoen vooral in Europese wedstrijden zijn kans gekregen, terwijl Killian Sardella de voorkeur geniet in de competitie. Daar heeft hij zich bij neergelegd. “Ik ben blij wanneer ik mag spelen", zei Foket. “Natuurlijk, meer matchen spelen zou ideaal zijn."

"Maar er is geen reden om Sardella uit de ploeg te zetten momenteel.” Voor de ervaren verdediger is het wennen om een reservepositie te hebben, omdat hij gewend is om regelmatig te spelen. Hij benadrukte wel dat hij ritme nodig heeft om zijn beste vorm te vinden: “Ik merk dat ik die matchen nodig heb om in het ritme te komen, dat voel ik aan kleine dingen op het veld.”

In de wedstrijd had Foket de taak om Rick, de gevaarlijkste aanvaller van Ludogorets, in bedwang te houden. De Braziliaan liet af en toe zijn snelheid zien, maar Foket wist zijn aanvallende impulsen goed in te dammen. “We werden de laatste wedstrijden vaak gepakt op de counter, en het is belangrijk om die er uit te halen", analyseerde hij. “We willen hoog spelen, en daarom moeten we bouwen op deze prestatie.”

Met de belangrijke overwinning op zak, hoopt Anderlecht het momentum vast te houden, zowel in de competitie als in Europa. Foket, ondanks zijn huidige status van reservespeler, blijft ambitieus en wil blijven knokken voor zijn plek in de basiself.