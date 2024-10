Alarmbellen gaan af bij Union SG: "Dit is echt niet meer normaal"

Union SG verloor donderdag met 1-0 op het veld van Midtjylland in de Europa League. Alweer konden de Brusselaars geen doelpunt maken.

Union SG heeft voor de zoveelste keer dit seizoen niet kunnen scoren terwijl het daar zeker genoeg mogelijkheden voor had. Een probleem dat de Brusselaars maar niet helemaal opgelost krijgen.

De club uit de hoofdstad speelde tegen Deense Midtjylland in de Europa League. Union verloor met 1-0 waardoor het weer zonder punten huiswaarts keert.

De bal wou er maar niet ingaan. "Het is al voor de zoveelste keer frustrerend", begon Mathias Rasmussen bij Het Nieuwsblad. Het is ondertussen al een groot probleem geworden. "Het begint nu echt wel een mentale kwestie te worden."

Een bal op de paal en nog enkele zeer goede pogingen, maar een doelpunt volgde niet voor Union. "Dit is echt niet meer normaal. Je kan een keer pech hebben, maar als dat zo vaak het geval is, dan begint er zich een patroon af te tekenen."

"We kunnen er ook niet veel meer aan doen. We trainen erop. We kunnen alleen nog meer looplijnen uittekenen op weg naar dat doelpunt", besluit Rasmussen. De knop moet snel worden omgedraaid want zondag speelt het tegen Cercle Brugge, dat met een halve B-ploeg onderuit ging tegen Vikingur.