Indrukwekkend Genk, Union SG en Club Brugge krijgen loon naar werken, maar ook Standard, Cercle, OHL, Mechelen en Dender vergeten we niet

De reguliere fase is voorbij: tijd voor de play-offs. En ook daarin gaan we gewoon verder met ons team van de speeldag. Een aantal van de topploegen maakten dit weekend de nodige indruk en dus zijn zij goed vertegenwoordigd.

Doelman

In doel kijken we voor speeldag 1 naar de Europe Play-offs. Daar was Tobe Leysen misschien wel de voornaamste reden dat we een 0-0 gelijkspel kregen in de wedstrijd tussen OH Leuven en Charleroi, zoveel is duidelijk.

Verdediging

In de verdediging ook nog een uitstapje naar 'play-off 2' bij monde van Ahmed Touba. Hij was van grote waarde achterin en haalde zo nog mee een puntje voor De Kakkers tegen Standard.

Ook naast De Cuyper - alweer goed voor heel wat rushes bij Club Brugge - kunnen we eigenlijk niet. Dender mag zijn belangrijke driepunter dan weer danken aan Viltard, die zowel defensief als offensief zijn steentje bijdroeg.

Middenvelders

Op het middenveld opties te over. Lazare speelde zijn beste wedstrijd sinds hij Union SG omruilde voor Standard en was goed voor een doelpunt en een assist.

Bryan Heynen was dan weer andermaal de metronoom voor KRC Genk, waar ook naast Karetsas (inclusief wondermooi doelpunt) niet kan worden gekeken. Agyekum was dan weer van grote waarde in de strijd tegen degradatie, inclusief doelpunt. En dan doen we Kamiel Van de Perre oneer aan.

Aanval

Naar de aanval dan maar, waar we ook een aantal toppers mooie dingen zagen doen. Ivanovic scoorde twee keer voor Union SG, terwijl ook Oh in twintig minuten nog twee keer wist te scoren. Tzolis brak dan weer de ban voor Club Brugge tegen Anderlecht. Ook David haf overigens zomaar gekund.