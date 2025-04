Zijn vervanger bij Manchester City zit al in de pijplijn: dit is de enige optie waarbij we Kevin De Bruyne volgend seizoen nog in Europa mogen bewonderen



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Het einde van Kevin De Bruyne bij Man City is steeds meer in zicht. De nederlaag tegen Real Madrid zouden zijn laatste minuten ooit in de Champions League kunnen betekend hebben. Uiteraard kunnen nog veel Europese ploegen van zijn talent gebruik maken, maar zijn toekomst lijkt elders te liggen. 33 jaar oud en de helft van zijn leven op het hoogste niveau gespeeld... De tijd spaart niemand, zelfs niet iemand met het talent van De Bruyne. Zijn hoofd is nog altijd dat van een absolute topspeler, maar zijn lichaam kan het snelle denken niet altijd meer volgen. Nog steeds ultracompetitief Dat is iets waar De Bruyne zelf zich moeilijk kan bij neerleggen, want zijn lat voor zichzelf en voor zijn ploegmaats ligt nog altijd enorm hoog. Maar Manchester City lijkt zijn aflopend contract niet meer te verlengen en heeft al een vervanger op het oog. Manchester City zou immers Tijjani Reijnders op het oog hebben als mogelijke opvolger van De Bruyne. De Nederlandse middenvelder van AC Milan heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt en is in korte tijd uitgegroeid tot een sleutelspeler bij zowel zijn club als het Nederlands elftal. City overweegt komende zomer een bod uit te brengen. De 26-jarige Reijnders is een van de weinige lichtpuntjes in een wisselvallig seizoen voor AC Milan. Pep Guardiola en zijn staf zoeken naar versterkingen. Eerder viel ook al de naam van Florian Wirtz. Woensdag, tegen Leicester City, bleef De Bruyne 90 minuten lang op de bank. Grealish en nu ook Gonzalez krijgen de voorkeur op hem. Guardiola is al een toekomst zonder KDB aan het voorbereiden. En zo dreigt het avontuur van één van de beste spelers ooit in de Premier League toch een beetje zuur af te lopen. Enkel een Europese topper kan hem nog hier houden Want waar gaat hij nu naartoe trekken? Zowat elke Europese subtopper zou nog een arm of been willen ruilen voor zijn diensten. Maar De Bruyne zelf wil waarschijnlijk eens iets exotischer als laatste stop, als er zich geen topper meer aandient waar hij voor de prijzen kan spelen. Dat zou hem wel nog kunnen overtuigen: een topploeg waar hij à la Modric een rijtje lager kan gaan spelen. Anders zien we hem naar de MLS trekken. Ergens waar hij zijn gezin kan mee naartoe nemen en waar de kinderen de taal al van spreken. Het zal allemaal in de komende weken/maanden duidelijk moeten worden. Maar één ding mag duidelijk zijn en dat bewees hij met de Rode Duivels tegen Oekraïne nog maar eens: KDB kan met één geniale ingeving of assist nog altijd een wedstrijd doen keren.



