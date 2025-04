🎥 "Dit is spannender dan De Mol" en "Onsportief manoeuvre": doek over competitie is gevallen, Gilles De Coster is zéér duidelijk

Dries Mertens en Jan Vertonghen kwamen een paar maanden geleden met het idee voor Masters of Madness op de proppen. Dat is een voetbaltoernooi met teams op een kleiner speelveld, waarbij de boarding kan gebruikt worden. Het doek over de competitie is gevallen.

In totaal zullen werden acht teams gevonden voor de competitie. Die werd al gespeeld in de kerstvakantie in de Waagnatie in Antwerpen en is vanaf 3 februari te zien op Play4, GoPlay en YouTube.

Vanaf februari werden de afleveringen dus uitgezonden, maar ondertussen is ook de finale achter de rug. En dus kennen we ook de winnaars van de eerste editie van Masters of Madness.

Spannende finale

Dat werden uiteindelijk Racing Pannakoek, het team van Imke Courtois, Janice Cayman en Justine Vanhaevermaet. In de finale klopten ze Bim Bam Bayern van Rik Verheye en Metejoor met 9-6.

Die laatste ploeg mocht zich wel verzoenen met de topschutterstitel voor Mehdi Bounou, die met 26 stuks nipt Raphael Holzhauser vooraf ging. Die scoorde 25 keer voor The Great Old, met een match minder gespeeld.

De ex-speler van OH Leuven en Beerschot is ook een idool van Gilles De Coster, presentator op Play en ook de presentator van De Mol op dit moment. Toen hij door Eefje Depoortere gevraagd werd naar zijn emoties, leverde dat dan ook een leuke quote op.