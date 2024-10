Voetbalwereld in rouw om plots overlijden van Marokkaans international Abdelaziz Barrada (35)

Donderdagavond zou Abdelaziz Barrada zijn overleden. De Marokkaanse international zou bezweken zijn aan een hartaanval.

Marseille en Paris Saint-Germain hebben het overlijden van Abdelaziz Barrada bevestigd. De aanvallende middenvelder werd opgeleid in de hoofdstad van Frankrijk, maar beleefde een van zijn beste periodes in het Vélodrome bij Marseille van 2014 tot 2016, waar hij onder andere Michy Batshuayi tegenkwam in de tijd van Marcelo Bielsa.

Hij vervolgde zijn carrière in de Verenigde Arabische Emiraten, Spanje en Turkije, voordat hij in 2020 nog een korte periode in Frankrijk speelde. Enkele maanden later hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Een plots overlijden

Abdelaziz Barrada had ook 28 caps (4 doelpunten) voor het Marokkaanse nationale elftal. Hij nam onder meer deel aan de Afrika Cup 2013.

Marokkaanse media melden dat Barrada is overleden aan een hartaanval. De steunbetuigingen en stromen snel binnen. De redactie van Voetbalkrant wenst iedereen die hem heeft gekend veel sterkte toe.