Kompany krijgt na rammeling van Barcelona dezelfde -striemende - kritiek als bij Anderlecht: druk stijgt enorm

Na de zware 4-1 nederlaag van Bayern München tegen Barcelona zijn de kritieken op Vincent Kompany in Duitsland niet mals. Hij krijgt hetzelfde op zijn bord als bij Anderlecht: dat hij in topmatchen te naïef speelt.

Vooral de invloedrijke Duitse krant Bild wees met de vinger naar Kompany's gedurfde speelstijl. Het werd gesteld dat Bayern's hoge drukstrategie tegen Europese topclubs tekortschiet, wat resulteerde in te grote verdedigende gaten. Bild was direct in zijn oordeel: “Ab morgen steht Kompany im Fokus", wat duidelijk maakt dat Kompany’s aanpak onder het vergrootglas ligt.

De Duitse pers, waaronder Bild, had minder aandacht voor de fouten van individuele spelers en meer voor de ‘naïeve’ veldbezetting die Kompany koos. Ondanks de sterke eerste helft van Bayern, waarin ze volgens Kompany “de bal, de controle, en de kansen” hadden, bleek de uitvoering in de tweede helft onvoldoende.

Kompany gaf op de persconferentie aan dat niet de tactiek, maar de technische uitvoering van zijn spelers tekort schoot. Toch blijft de kritiek voornamelijk op zijn agressieve filosofie gericht, waarbij het hoge risico van zijn speelstijl als 'kamikaze' wordt omschreven.

Hoewel Kompany in de aanloop naar de wedstrijd in Barcelona nog ontspannen en zelfverzekerd leek, veranderde dit snel na de nederlaag. Zelfs de prestaties van Barcelona, geleid door uitblinkers als Lamine Yamal en Raphinha, werden in de Duitse pers ondergeschikt gemaakt aan de tactische discussie rond Kompany.

Met slechts drie punten uit drie Champions League-wedstrijden staat Bayern München onder grote druk. Kompany heeft weinig tijd om zijn team te herstellen, zeker met cruciale wedstrijden tegen Benfica en PSG op komst. Zelfs de aanstaande Bundesliga-wedstrijd tegen laagvlieger Bochum wordt nu gezien als van vitaal belang.