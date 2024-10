Spanning bij Cercle, Miron Muslic zet de zaken op scherp: "Niet elke beslissing wordt genomen door de coach of de staf"

Het worden nog spannende discussies bij Cercle. Trainer Miron Muslic heeft na de nederlaag bij Vikingur Reykjavik duidelijk aangegeven dat de selectie voor deze Europese match niet geheel door hem bepaald is.

Hoezeer het bestuur ook verklaarde dat het een beslissing in overleg was om bepaalde titularissen niet in te zetten, Muslic gaf na afloop van de match een andere versie van de feiten. Sporza polste bij de coach van Cercle of hij het een onverwachte nederlaag vond. "Misschien was het wél verwacht, gezien de samenstelling van onze ploeg."

Dat was dus al meteen een verwijzing naar de selectiepolitiek. "We zijn superontgoocheld met onze prestatie. De jongens die op het veld stonden hebben alles gegeven, maar we waren beperkt in onze mogelijkheden. We begonnen fantastisch, maar slikten onmiddellijk de 1-1. We maakten drie vreselijke fouten na elkaar, amper 35 seconden na de 0-1. Uiteindelijk scoorde Vikingur drie doelpunten.

Het Cercle-DNA niet te zien

Van het kenmerkende DNA van Cercle Brugge was in IJsland niet veel te zien. "We misten de Cercle-mentaliteit. We hebben normaal een herkenbare manier van spelen. Er gebeurden dingen waardoor we niet met diezelfde mentaliteit konden spelen. Een tweede overwinning op rij had de dingen makkelijker kunnen maken, dit is een gemiste kans."

Omdat hij zelf al een paar keer alludeerde op de kern voor deze partij, kon de interviewer weinig anders dan Muslic vragen of hij niet liever de klok wilde terugdraaien en een ander besluit wilde nemen. "Andere spelers selecteren was een slimme beslissing geweest, maar niet elke beslissing wordt gemaakt door de staf en de coach."

Situatie bij Cercle in de gaten te houden

Het wordt in de gaten houden in welke mate het bestuur van Cercle en zijn trainer nog de neuzen in dezelfde richting kunnen zetten.