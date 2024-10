Goed nieuws voor Club Brugge met oog op topper tegen Anderlecht

Club Brugge speelt zondag "de match van het jaar" tegen Anderlecht. Blauw-zwart kan weer rekenen op enkele belangrijke pionnen.

Tegen AC Milan kon Club Brugge nog niet op een volledig fitte kern rekenen. Gustaf Nilsson werd bijvoorbeeld thuisgelaten om hem hopelijk toch klaar te krijgen voor de match tegen Anderlecht.

Met succes, zo lijkt. De Zweedse spits werkte op vrijdag een volledige training af en kreeg nog wat extra oefeningen. "Er volgt nog een medische check-up, maar wat hij liet zien op training was optimistisch", vertelde coach Hayen bij Het Nieuwsblad.

Andreas Skov Olsen was er wel bij in Milaan. Hij zat in de selectie, maar moest op de bank starten omdat hij nog last van kuit zou gehad hebben. De Deen mocht wel 20 minuten invallen.

Ook hij werkte op vrijdag een volledige training af en zal dus kunnen spelen tegen paars-wit. Het blijft nog afwachten of Hayen hem een basisplaats geeft dit weekend.

Club beleeft voorlopig een zeer wisselvallig seizoen. Hayen wil snel verbetering zien in de resultaten. "Het is vervelend dat we de supporters nog niet de punten hebben kunnen geven die ze gewend zijn. Daar willen we zondag verandering in brengen."