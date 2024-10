Eindelijk nog eens zeer goed nieuws voor Zinho Vanheusden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zeer goed nieuws voor Zinho Vanheusden. De centrale verdediger zit voor het eerst in twee maanden weer bij de selectie van KV Mechelen.

KV Mechelen maakt zaterdagavond de verplaatsing naar FCV Dender. Voor deze wedstrijd kon Besnik Hasi al met geweldig nieuws komen over Zinho Vanheusden.

De verdediger zal voor het eerst in twee maanden weer bij de selectie zitten. Half augustus raakte hij geblesseerd met een nieuwe opstoot van een eerdere hernia in de rug.

De centrale verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Inter Milan, maar kon nog maar één keer in actie komen voor Malinwa. Dat was uitgerekend tegen zijn ex-club Standard.

Het weekend daarop, tegen Anderlecht kon hij door zijn blessure al niet meer spelen. Starten zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet doen tegen Dender, maar Vanheusden zou wel minuten kunnen maken

"Ik volg daarin de medische staf en Zinho zelf. We volgen het dag per dag op. Qua ritme is hij wel wat kwijt. Hij werkt enorm hard, ook buiten de trainingsuren", aldus Hasi volgens Het Laatste Nieuws.