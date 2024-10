Ex-Rode Duivel reageert op de verklaringen van Romelu Lukaku: "Dit kan voor een negatief signaal zorgen"

Romelu Lukaku heeft onlangs bepaalde verklaringen gedaan die niet overal op gejuich worden onthaald. Een ex-Rode Duivel spreekt er zich over uit.

Christian Kabasele heeft al niet meer voor onze nationale ploeg gespeeld sinds 2018. De speler van Udinese heeft voor de micro van VOO Sport zich nog eens uitgelaten over zijn carrière als Rode Duivel. Momenteel lijkt die voorbij. "Ik hoop om ooit het vuur en de passie nog eens te tonen die ik voel voor de nationale ploeg", aldus de tweevoudig international.

Kabasele heeft uiteraard ook de ophef bij de Rode Duivels opgemerkt. Het begon met een stevige uithaal van Kevin De Bruyne na het verlies in Frankrijk. Romelu Lukaku reageerde dan weer op de commotie die hierop volgde. "Sommige jongens zeggen waar het op staat. Kan je dat niet aan? Dan hoor je niet bij de nationale ploeg", liet Lukaku optekenen.

Geschrokken van woorden Lukaku

Kabasele schrikt wel van die woorden en betreurt de situatie. "Het is echt jammer voor de hele selectie, want Romelu is één van de beste spelers uit de geschiedenis van de nationale ploeg." De ex-speler van Genk wil vooral geen kloof zien ontstaan tussen absolute sterkhouders als Lukaku en de andere spelers bij de Rode Duivels.

"Dit kan voor een negatief signaal zorgen richting de ploeg. Dat maakt het extra jammer, want we zitten in een fase van transitie van de ene generatie naar de andere. We hebben leiders als Romelu nodig om de jongeren die nog maar net komen kijken zich te laten aanpassen aan het hoge niveau", hoopt Kabasele dat Lukaku het positief kan benaderen.

Ook kritiek voor Lukaku

Romelu Lukaku heeft ook zelf enige kritiek gekregen omdat hij afzegde voor de interlands tegen Frankrijk en Italië.