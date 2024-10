Tegenstander KV Mechelen in de beker heeft duidelijke verwachtingen over zet van Besnik Hasi: "Ze spelen voor top 6"

Na dit weekend is het weer tijd voor bekervoetbal. KV Mechelen heeft een tegenstander uit de Challenger Pro League geloot: La Louvière. Frédéric Taquin, trainer van de Wolven, blikt vooruit.

"We hebben voorlopig één prioriteit en dat is de match tegen Lierse. Dan pas spreken we over Mechelen. Dat heb ik geleerd uit de match tegen Anderlecht van vorig jaar", deelt Taquin op zijn persconferentie mee wat hij van het vorige bekeravontuur heeft opgestoken. Hij wil niet dat de bekermatch effect heeft op de attitude van zijn spelers in de competitie.

"We gaan eerst voor winst in onze eerstvolgende match. Daarna willen we iedereen weer 100% fris krijgen voor Mechelen. Er is geen reden om vooruit te lopen op de zaken." Desondanks is het al enigszins denken aan de verplaatsing naar het AFAS-stadion. "De beker gaan we niet winnen, denk ik", grapt Taquin. "Maar een goede match tegen Lierse zou ons toelaten om met vertrouwen naar die bekerwedstrijd te gaan."

KV Mechelen een echte bekerploeg

"Daarna is alles mogelijk", sluit hij een stunt van zijn ploeg niet uit. La Louvière had misschien wel gehoopt om tegen een echte topclubs zoals Club Brugge of Anderlecht te spelen. "Maar het blijft wel Mechelen: het is een bekerploeg, ze nemen de beker heel serieus, ze spelen thuis. We zijn ons bewust van onze kwaliteiten, maar willen ook geen stappen overslaan."

De kans bestaat misschien dat Hasi zijn ploeg door elkaar schudt. Taquin denkt niet dat het zo ver komt. "Ik verwacht niet dat Besnik Hasi veel zal roteren. En zelfs als hij dat doet, dan heeft hij nog altijd spelers als Benito Raman die normaal op de bank zitten." Genoeg keuze dus bij de Mechelaars. "Ze spelen voor de top 6 in de Jupiler Pro League."

Oppassen voor onderschatting bij KVM

Respect voor de tegenstander moet er zijn. Ook Hasi zal op diezelfde nagel slaan. KV Mechelen is favoriet, maar La Louvière mag als derde uit de Challenger Pro League niet onderschat worden. Afspraak woensdag om 20u Achter de Kazerne.