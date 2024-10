Ex-topvoetballer Wesley Sneijder neemt trainer Ajax en scheidsrechters op de korrel: "De VAR in slaap gesust"

Met zijn verleden als topvoetballer is Wesley Sneijder de aangewezen man om de situatie bij Ajax, één van zijn ex-clubs, toe te lichten. De 134-voudig international had wel enkele zaken aan te merken op de zege van Ajax bij Qarabag.

Ajax ging in de Europa League met 0-3 winnen bij Qarabag. Geen stof tot discussie, geen vuiltje aan de lucht, zou je dan denken. Dat was niet helemaal het geval. Sneijder stelde zich bij Ziggo Sport voor aanvang van de partij al grote vragen rond een bepaalde beslissing van Ajax-trainer Francesco Farioli. Die gaf Weghorst in de spits de voorkeur op Brobbey.

Sneijder erkent wel dat Brobbey minder in vorm is, maar had het anders aangepakt. "Brobbey is het dit seizoen nog niet. Wout Weghorst heeft het geluk gehad dat hij inviel en zijn goaltjes weer meepikte. Ik ben nog steeds van mening dat Farioli Brobbey vertrouwen had moeten geven." Daar is de Italiaan van afgestapt, oordeelt Sneijder.

🥅 PENALTY POUR AJAX ! WEGHORST TRANSFORME ! Christian Rasmussen est fauché dans la surface, l'arbitre n'hésite pas et montre le point de penalty. 0-2#QARAJA pic.twitter.com/1XrZZKh41E — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) October 24, 2024

"Hij blééf maar rouleren, na een uur werd Brobbey steeds gewisseld. Juist in dat laatste half uur ontstaat er in de Nederlandse competitie ruimte." De Nederlandse analist stelde wel vast dat Weghorst ook op het veld van Qarabag tot scoren kwam. Door een strafschop om te zetten maakte Weghorst de 0-2 en stelde hij de zege voor Ajax veilig.

Over die strafschop viel dan ook wel wat te zeggen. "Dit is gewoon een schouderduw", vindt Sneijder het helemaal niet terecht dat die elfmeter werd toegekend. "Ik denk dat de VAR ook een klein beetje in slaap was gesust." Ajax mocht niet klagen, want het speelde op het einde tegen negen man en scoorde via een penalty waar discussie over bestond.

Ondanks de 0-3-zege imponeerden de Amsterdammers dus niet. Sneijder vond vooral die strafschop een bittere pil voor de Azeri's, omdat die ondanks hun numerieke minderheid toch aanvallend speelden. "Je gaat Qarabag toch niet nog meer straffen", klonk het.