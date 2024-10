Drie clubs zijn goed op weg, twee anderen krijgen het nog heel moeilijk: dit zijn de kansen voor de Belgische club om Europees te overwinteren

RSC Anderlecht, KAA Gent en Cercle Brugge zijn goed gestart om de winter in Europa door te kunnen brengen. Voor Club Brugge en Union Saint-Gilloise is het echter wat moeilijker, maar ze kunnen nog steeds hoop koesteren op de top 24.

Heel wat verschillende emoties bij onze Belgische clubs in de Europese competities deze week. Twee overwinningen, die van KAA Gent en RSC Anderlecht, hebben enigszins de drie nederlagen van Club Brugge, Cercle Brugge en Union Saint-Gilloise gecompenseerd.

Elke week voorspellen verschillende databases op basis van de huidige rangschikking, de recente resultaten en het schema welke teams in de top 8 zullen eindigen, in de top 24 zullen eindigen of al in de groepsfase uitgeschakeld zullen worden door de rest van de competitie te simuleren.

De Belgische clubs zijn grotendeels goed bezig in Europese competities

In de Champions League heeft Club Brugge na de nederlaag tegen AC Milan nog slechts 31% kans om in de top 24 te eindigen, wat gelijk staat aan deelname aan de 1/16e finales, en slechts 1% kans om in de top 8 te eindigen en rechtstreeks de achtste finales te bereiken. Als ze zich kwalificeren voor de play-offs, heeft blauw-zwart slechts 11% kans om deze te winnen.

In de Europa League heeft RSC Anderlecht, met negen punten na drie wedstrijden, geweldige kansen. Paars-wit heeft nu 99.6% kans om in de top 24 te eindigen en meer dan 60% kans om in de top 8 te eindigen.

Voor Union Saint-Gilloise is de situatie uiteraard veel moeilijker met slechts één punt. De vice-kampioen heeft 38% kans om de top 24 te halen, maar slechts 1% kans om zich te kwalificeren via de top 8.

In de Conference League heeft KAA Gent, dat op het nippertje won van Molde, een goede zaak gedaan. De Buffalo's hebben 99% kans om zich te kwalificeren via de top 24 en 54% kans om in de top 8 te eindigen, wat rechtstreekse plaatsing voor de volgende ronde betekent.

Tenslotte heeft Cercle Brugge, dat verslagen werd in Reykjavík, slechts 16% kans om in de top 8 te eindigen, maar toch 84% kans om in de top 24 van deze groepsfase te eindigen, met een huidige voorspelde 15e plaats.