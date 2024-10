Union-doelman Anthony Moris houdt zich niet in en is scherp voor ploegmaats na nederlaag in Europa League: "We verwachten meer van hen"

Union SG kon alweer niet winnen in de Europa League. Dit keer werd er met 1-0 verloren van Midtjylland. Doelman Anthony Moris was scherp voor enkele ploegmaats na afloop.

Union SG heeft donderdag verloren in de Europa League van Midtjylland. Daardoor blijft de club met 1 op 9 achter op plaats 29, ver van waar het in het klassement wil staan.

Tegen de Deense club had Union genoeg kansen om te scoren, maar de efficiëntie ontbrak, alweer. Een groot probleem dat nu wel echt heel lastig wordt bij Union.

Na afloop was doelman en kapitein Anthony Moris scherp voor enkele van zijn ploegmaats. "Ik ga eerlijk tegen je zijn, de spelers met het DNA van de Union staan ​​achteraan en in het midden op het veld, de nieuwkomers moeten daar ook aan wennen en misschien meer doen", vertelde hij bij RTBF.

"Ze hebben het geluk om bij een club te komen die in Europa speelt... Ik richt me niet op iemand in het bijzonder, maar ik denk dat het aan hen is om het stokje door te geven en ons te helpen verder te gaan met een team dat al drie jaar om de titel speelt en de beker heeft gewonnen..."

"We verwachten wat meer van ze en ik denk dat ze zich daarvan bewust zijn. Natuurlijk missen ze niet expres kansen. Maar het wordt tijd dat we ze inzetten om punten te scoren in Europa en in de competitie", besluit hij.