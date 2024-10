Annelien Coorevits spuwt het er allemaal uit en houdt zich niet in over Olivier Deschacht

Annelien Coorevits werd van Miss België de vrouw van Olivier Deschacht. Maar dat was duidelijk niet wat ze haar hele leven wou zijn.

In een interview met Het Laatste Nieuws vertelt Annelien Coorevits dat ze met haar ex-man Olivier Deschacht nooit over haar werk kon praten. Er was enkel zijn leven als voetballer, niks meer.

“Onze werelden verschilden te hard, hij vond mijn werk ook gewoon niet zo belangrijk. Het hoefde voor hem niet”, klinkt het. “Liefst van al wou hij dat ik gewoon thuis zat, maar dat heeft er nooit ingezeten. Ik moet mensen zien, ik moet buiten kunnen komen, ik moet kunnen werken.”

Thuis zitten was niks voor Coorevits. “Ik zeg altijd: het is pas als je buitenkomt dat je interessante mensen leert kennen. Door zelf iets op te bouwen, kom ik in een wereld met gelijkgestemde mensen en doe ik dingen die ik vroeger nooit gedaan heb.”

Ook in haar kennissenkring voelt ze dat de toestand nu helemaal anders is. Zo kan ze bijvoorbeeld ongelofelijk genieten van een diner met vrienden. En er is nog meer.

“Een vriendin zei laatst: ‘Eindelijk zie ik de echte Annelien’, en zo is het. Ik voel me goed in m’n vel, het is alsof ik eindelijk serieus word genomen. Ik krijg de geloofwaardigheid waarvan ik zelf altijd al heb geweten dat die er zat. Die bevestiging is fijn.”