Ruud Vormer komt nog eens terug op zijn handspel dat Club Brugge de titel opleverde ten koste van Standard

Standard heeft al betere tijden gekend. Nochtans was het in het seizoen 2017-2018 onder leiding van Ricardo Sa Pinto nog dicht bij de titel. Ruud Vormer besliste er anders over.

De fans van de Rouches zullen het zich zeker nog herinneren: Standard haalde maar net de top 6, maar droomde na 6 zeges in 8 matchen alsnog van de titel. Op de negende speeldag kregen de Luikenaren de kans om tot op één punt van blauw-zwart te komen. Het openingsdoelpunt van Laifis bracht Standard ook op voorsprong.

Club Brugge sloeg terug op het einde van de eerste helft. Jelle Vossen maakte gelijk op voorzet van Ruud Vormer, waardoor Club de titel pakte op Sclessin. Bij de recuperatie van de bal had Vormer wel duidelijk handspel begaan. Het was een fase die niemand onberoerd zou laten. Het doelpunt werd desondanks gevalideerd.

Vormer maakt gewag van verkeerde perceptie

In een gesprek met DAZN haalt Vormer herinneringen op aan zijn periode bij Club Brugge. Zo is hij vol lof over de tifo van de Club-fans bij zijn afscheid. Ook over die controversiële fase uit 2018 laat de Nederlander zich nog eens uit. "Ik zet een tackle in, waarbij de bal mijn arm raakt. Ik deed het niet expres. Mensen geloofden van wel, maar dat was niet het geval."

De vraag is of daar de scheidsrechterlijke beslissing op gebaseerd moest worden, of het bewust was of niet. "De bal raakte mijn arm, ik zet voor en Vossen scoort. Maar ik blijf herhalen dat het geen bewust handspel was. Het was per ongeluk dat de bal tegen mijn arm kwam. Het was een speciale situatie. Ik ben heel blij met de beslissing die de scheidsrechter genomen heeft."

Vormer vindt het een correct besluit

Dat spreekt voor zich, maar was het ook een terechte beslissing? "Volgens mij was het correct om het spel te laten doorgaan."