Gaat Radja Nainggolan straks voor grote verrassing zorgen? "We zijn ermee bezig..."

Radja Nainggolan vindt zijn vorm terug bij Lokeren-Temse. Zijn contract loopt daar over enkele weken af, al hintte hij zelf op een verlengd verblijf.

Lokeren-Temse lijkt het team in vorm te zijn dit seizoenseinde in 1B. De club pakte 21 op 24 sinds de komst van Stijn Vreven. Zaterdagavond hebben ze opnieuw uitgehaald door Zulte Waregem te verslaan, waardoor Essevee nog meer onder druk komt te staan in de promotiestrijd.

Radja Nainggolan draagt ook goed bij aan de reeks: de Rode Duivel heeft snel zijn goede vorm teruggevonden. In de laatste zes wedstrijden heeft hij geen minuut gemist. Zaterdag was hij goed voor een assist.

FT | Lokeren-Temse voorkomt dat Zulte Waregem op dit moment promoveert. Een wedstrijd voor de titel tegen RWDM wacht Essevee volgende week.

Il Ninja was uiteraard gelukkig na afloop. "Dit is genieten, niemand had dit verwacht. 21 op 24, dat is ongelofelijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben blij dat ik mijn comeback heb gemaakt en dat ik Lokeren-Temse genot breng met resultaten. En wie weet nog een beetje meer (lachje)", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Nainggolan tekende een contract tot aan het einde van het seizoen, maar het ziet ernaar uit dat dit verlengd zal worden. "We zijn ermee bezig, maar er is geen haast bij", vertelde hij zelf.

Volgens HLN zou de voormalige Rode Duivel zelf hebben aangegeven dat hij graag wil blijven." Ik voel me goed en gerespecteerd. Een ploeg met allemaal goeie boys bij een club die groeit. Maar het moet van twee kanten komen", besluit hij.