Jelle Vossen zegt waar het op staat na nederlaag met Zulte Waregem en hyperspannend slot van titelstrijd

Zulte Waregem heeft zijn lot nog steeds in eigen handen, maar het heeft de promotie wel nog niet kunnen grijpen. Op bezoek bij Lokeren-Temse werd met 2-0 verloren. En dus baalde ook Jelle Vossen als een stekker.

"Dat we de kansen niet hebben afgewerkt, daar zit het verschil in tussen ons en Lokeren-Temse. Wij maken onze kansen niet af en hun eerste kans schieten ze perfect in de winkelhaak."

Alles in eigen handen

"We laten het na om de doelpunten te scoren en dat doet ons de das om", aldus Jelle Vossen in een reactie bij Sporza Radio. Door de nederlaag hebben ze de promotie nog niet beet.

"Voor deze wedstrijd was het ons doel om te winnen en de promotie te pakken. Nu is de realiteit dat we bij winst volgende week gewoon kampioen zijn. Dit is heel frustrerend en heel irritant nu, maar het is zaak om de knop zo snel mogelijk om te zetten."

Uitverkocht stadion

"Vrijdag spelen we met onze supporters erachter. In Waregem heeft het al vaker gespookt. Er is iets speciaals mogelijk. We hebben het nog altijd in eigen handen, dat is het voordeel dat we hebben op dit moment."

"Er zijn al veel gekke dingen gebeurd in deze competitie. Het ligt dicht bij elkaar, maar we hebben alles in handen. Ik kijk enorm uit naar het uitverkocht stadion."