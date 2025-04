🎥 Dit kan nog heel grote gevolgen hebben voor hem en Real Madrid: Kylian Mbappé pakt donkerrood na aanslag op been van tegenstander

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid speelt zondag tegen Deportivo Alaves in La Liga. Nog voor rust pakte Kyilian Mbappé rood na een gruwelijke tackle.

FC Barcelona wist zaterdagavond met het kleinste verschil te winnen van Léganes. Zo zette Barça meteen druk op Real Madrid, dat nog meestrijdt voor de titel.

Los Blancos spelen zondagnamiddag tegen Deportivo Alaves. Na een afgekeurd doelpunt kon Camavinga Real na iets meer dan een halfuur spelen alsnog op voorsprong zette.

Maar nadien werd de eerste helft ontsierd door een vreselijke tackle van Kylian Mbappé. De Fransman ging te laat komen op een bal die Alaves-speler Antonio Blanco wegtrapte.

💢 | Een heel smerige fout van Kylian Mbappé. 🤐 #AlavésRealMadrid pic.twitter.com/UkrGqUTbaW — DAZN België (@DAZN_BENL) April 13, 2025

Al springend vloog Mbappé met een gestrekt been op dat van Blanco. Een ware aanslag die bestraft werd met rood. Gelukkig viel de schade nogal mee bij zijn tegenstander die op het veld kon blijven staan.

Voor Kylian Mbappé en Real Madrid kunnen de gevolgen groter zijn. Na zo'n zware overtreding wordt toch een schorsing van enkele speeldagen verwacht. De kans is dus reëel dat Real zijn spits enkele weken kwijt is, vol in de titelstrijd...