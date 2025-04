🎥 Dender verrast supporters met heugelijk nieuws vlak voor confrontatie met Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vlak voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Standard heeft Dender fantastisch nieuws te melden. De ploeg uit Denderleeuw verlengt namelijk de huurovereenkomst met middenvelder Noah Mbamba.

Mbamba werd in januari gehuurd van het Duitse Bayer Leverkusen. Sinds zijn komst groeide hij stilaan uit tot een vaste waarde op het middenveld van Dender.

In totaal speelde Mbamba dit seizoen al acht wedstrijden voor Dender. Volgens cijfers van Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Mbamba momenteel 1,50 miljoen euro.

De middenvelder heeft al een opvallend parcours afgelegd. Hij werd opgeleid bij KRC Genk en brak vervolgens op jonge leeftijd door bij Club Brugge.

Bij blauw-zwart maakte hij op jonge leeftijd zijn debuut in de hoogste klasse en won hij twee landstitels. In totaal kwam hij 25 keer uit voor de huidige landskampioen.

Het nieuws komt er net voor de belangrijke confrontatie met Standard. Dender staat voorlopig laatste in de Europe Play-offs, maar bij winst tegen de Rouches kunnen de Kadavers over hen springen in het klassement.