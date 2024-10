Ruud Vormer laat zich nog eens uit over zijn afscheid bij Club Brugge: "Ik heb er geen woorden voor"

Ruud Vormer heeft er een mooie carrière opzitten. Deze zomer stopte hij met voetballen na een laatste avontuur bij Zulte Waregem, maar toch was het zijn tijd bij Club Brugge waar hij de meeste herinneringen aan heeft overgehouden.

Ruud Vormer besloot deze zomer om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Hij speelde zijn laatste anderhalve seizoen bij Zulte Waregem.

Voordien was hij sinds 2014 actief bij Club Brugge, waar hij veel mooie herinneringen aan heeft overgehouden. Hij won er maar liefst vijf landstitels, vier keer de Supercup en één keer de beker.

Bij DAZN sprak hij over zijn afscheid bij Club Brugge. "Mijn relatie met de fans was altijd positief. Leuke tijden gehad, veel gewonnen samen. Ook mindere tijden gekend, maar het was altijd top", vertelde hij.

"De tifo voor mijn afscheid was fantastisch. Ik heb er geen woorden voor. Dat was een hele mooie middag. Wat ik nog van die dag weet? Dat het tegen Anderlecht was, dat het een fantastische spandoek was, dat de kinderen mee het veld opgingen en dat was voor mij persoonlijk een heel mooi afscheid", zei hij nog.

"Als ik terugkijk naar mijn carrière, ben ik heel blij hoe die is gelopen. Hier zit een blije man", besluit Vormer. In totaal speelde hij 356 wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij 63 keer de netten deed trillen en 95 assists gaf.