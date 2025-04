Mechelen-coach Fred Vanderbiest maakt opmerkelijke vergelijking met match tegen Dender na gelijkspel tegen OH Leuven

KV Mechelen en OH Leuven deelden tegen elkaar de punten in Mechelen. Malinwa had zeker de wedstrijd naar zijn hand kunnen zetten, maar miste een aantal grote kansen. En dus was er toch wel wat ontgoocheling achteraf.

"We hebben meer dan genoeg kansen gehad om de 2-1 te maken, dus het is zuur dat we met maar één punt achterblijven. We maken onze kansen niet af en benutten de ruimte niet altijd goed", opende Toon Raemaekers de debatten in de reacties achteraf.

Ontgoocheling door gelijke spel

Een gevoel dat ook gedeeld werd door coach Fred Vanderbiest: "Ik ben een beetje ontgoocheld door het gelijke spel, maar we zetten opnieuw stappen vooruit."

"We hadden meer 100 procent kansen dan tegen Dender. Vorige week scoren we vijf keer, nu missen we een beetje scherpte in de zone van de waarheid."

Meer kansen dan tegen Dender

"Vier-vijf heel grote kansen en nog zes-zeven halve, met beslissende passes waarin we beter moeten kunnen doen", somde Vanderbiest de kansen op. Toch had het ook nog 1-2 kunnen worden, want ook Verlinden kreeg in het slot nog een grote kans.

"We hadden natuurlijk liever gewonnen, maar we nemen dit gelijkspel mee. We willen een rol spelen in de strijd om de eerste plaats in de groep."