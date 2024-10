'Muslic stevig in de clinch met bestuur van Cercle Brugge over Europese verplaatsing'

Cercle Brugge speelt vanmiddag vor de Conference League in IJsland. Miron Muslic is not amused met de gang van zaken, zo blijkt.

Miron Muslic vertrok naar Vikingur met vier basisspelers die thuis bleven. Een keuze in functie van de wedstrijd van komend weekend tegen Union SG, klonk het.

Een aannemelijke uitleg. CEO Alexander Vantyghem liet na de kwalificatie voor de Europese groepsfase al weten dat de competitie prioritair is en dat al de rest in de Conference League bonus is.

Het Laatste Nieuws schrijft echter dat de keuze om basispionnen thuis te laten werd gemaakt door het bestuur van de Vereniging. Muslic wou hen wel meenemen en was niet blij met de keuze die gemaakt werd.

Volgens de krant wil Miron Muslic zich laten zien in de Europese wedstrijden. Hij is bezig aan de laatste maanden van zijn contract en wil zichzelf in de kijker zetten voor een nieuwe uitdaging.

Met dat in het achterhoofd heeft Muslic er dan ook alle baat bij dat zijn ploeg in Europa in de spotlights staat. Precies daarom ook duwde hij tegen Sankt Gallen na de 3-0 door, terwijl het bestuur liever youngsters op het veld had gezien.