Brian Riemer schiet met scherp naar het Belgische voetbal: "Soms een circus, er was altijd drama"

Brian Riemer heeft zijn ontslag bij Anderlecht nog niet helemaal verteerd, ook al kan hij aan de slag als bondscoach van Denemarken. Hij heeft enkele niet zo positieve dingen te zeggen over zijn passage in België.

Riemer had bij zijn voorstelling als de nieuwe Deense bondscoach onthuld dat de federatie van zijn land al contact met hem opnam toen hij nog trainer van Anderlecht was. Bij paars-wit bleven er grote vraagtekens rond Riemer hangen na de afloop van de titelstrijd vorig seizoen. In het nieuwe seizoen verbeterde het spel niet en vonden supporters hem ook te weinig aanvallend spelen.

"Ik had het gevoel dat we nog meer in petto hadden, dus ik was verrast toen het eindigde", komt hij bij B.T. terug op zijn ontslag bij Anderlecht. Er volgen enkele stevige woorden richting de Jupiler Pro League. "Het kan misschien hard klinken, maar als je het Belgisch voetbal van zo dichtbij hebt meegemaakt, dan merk je dat het soms een circus is."

Riemer vindt Belgische pers dramatiseren

De pers speelde daar volgens hem een belangrijke rol in. "Er was meer behoefte aan drama dan aan rede. Of we nu wonnen of verloren, er was altijd drama. Het was onmogelijk om goed te doen. Ik heb er veel uit geleerd en dat is wat ik wilde", schakelt hij over naar een meer positieve toon. "Ik wilde ervaringen opdoen die met sterker zouden maken voor mijn volgende job."

Dat zou dus gelukt moeten zijn. Die volgende job, dat is dus de leiding hebben over de Deense nationale ploeg. Al had een andere bestemming ook gekund. "Ik ga niet in detail treden, maar ik heb de afgelopen weken nog andere aanbiedingen gehad. Geld gaf niet de doorslag, want anders had ik andere keuzes moeten maken", onderstreept Riemer fijntjes.

Riemer kiest voor Denemarken

Tegelijkertijd mag het niet verbazen dat hij voor zijn thuisland heeft gekozen. "De nationale ploeg heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven."