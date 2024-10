Anderlecht en Gent hebben de UEFA-coëfficiënt gered deze week: ontdek de veelbelovende situatie van België na drie speeldagen in Europa

De week van de Belgische clubs in Europa was wisselenvallig. Gelukkig hebben Gent en Anderlecht ervoor gezorgd dat België niet verder achterop raakte bij de concurrentie.

We verwachtten dat Club Brugge het moeilijk zou hebben op het veld van AC Milan, dinsdagavond. Blauw-Zwart hield stand tegen de Rossoneri en was zelfs de beste ploeg op het veld in de eerste helft, maar werd uiteindelijk gedwongen tot een logische nederlaag.

Donderdagavond was dus belangrijk. Onze vertegenwoordigers in de Europa League en Conference League moesten zorgen voor de wekelijkse punten. De balans van de week is tegenstrijdig, maar het ergste is duidelijk vermeden.

Cercle Brugge stelde teleur door drie doelpunten te verliezen tegen Vkinigur in IJsland. Ook Union Saint-Gilloise kon niet winnen, dat de meeste kansen creëerde maar toch werd verslagen in Midtjylland.

Gent en Anderlecht redden de week voor België

Gelukkig hebben KAA Gent en RSC Anderlecht voor punten kunnen zorgen, maar het was allesbehalve gemakkelijk. De Buffalos profiteerden van het allereerste doelpunt van Archie Brown in de blessuretijd om de drie punten te pakken tegen Molde, terwijl de Brusselaars Ludogorets zagen gelijkmaken in de slotfase, voordat de goal werd afgekeurd door de VAR en Anders Dreyer voor opluchting zorgde.

Op het scorebord betekent dit dus een redelijke week met 0.800 punten voor België. Dat is minder dan Portugal (+1.200) en Nederland (+0.834), maar veel beter dan Tsjechië (+0.200), dat na een bijna perfecte start van het seizoen volledig de mist is ingegaan.

België blijft op de achtste plaats staan maar verzekert zich bijna al van een derde opeenvolgende succesvolle seizoen. Er zijn nog twee van dit soort weken nodig om terug te keren naar de top 6.