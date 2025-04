Vincent Kompany is zeer duidelijk na nieuw gelijkspel van Bayern München: "Daar wil ik niet verder op ingaan"

Bayern München kon niet op de gehoopte manier reageren tegen Borussia Dortmund (2-2) na de CL-nederlaag tegen Inter Milan. Toch was Vincent Kompany tevreden over het geleverde werk.

Na Inter Milan (2-1 nederlaag) was het Borussia Dortmund dat Bayern München dwarsboomde door gelijk te spelen (2-2) in de Allianz Arena. Alle doelpunten vielen in de tweede helft, het bleef spannend tot het einde.

"Het was een echte 'Klassiker'. We hadden veel controle in de eerste helft en creëerden ook kansen, zoals die van Michael Olise. Vervolgens kregen we een wat ongelukkig tegendoelpunt. En vanaf dat moment was het een bekerwedstrijd. Ik zou een kaartje kopen voor een wedstrijd zoals deze", legde Vincent Kompany uit tijdens de persconferentie. "Als coach was de eerste helft meer naar onze verwachtingen. Het was een goede match, met kansen aan beide kanten."

Zoals altijd dit seizoen, is Vincent the Prince positief: "We weten hoe we doelpunten moeten maken, we weten ook hoe we verdedigen. Maar we moeten beter kunnen profiteren van onze goede momenten."

Zoals vaak dit seizoen was Bayern niet efficiënt genoeg: "Dat is voetbal. Het probleem is wanneer de kwaliteit er niet is, maar die hebben we wel. Het kan ook zijn dat we twee doelpunten maken uit twee kansen. Eerst moet je erin geloven, vertrouwen is belangrijk."

Over de blessuregolf die Bayern teistert wil hij niet te veel kwijt. "Ik wil er nu niet verder op ingaan. We hebben een beperkte selectie. We willen niet te veel praten over de afwezigen, maar verschillende spelers waren vandaag niet beschikbaar. We hebben iedereen nodig. De aanwezige spelers moeten presteren." Gelukkig voor Kompany en zijn troepen, heeft Bayer Leverkusen ook punten laten liggen tegen Union Berlin (0-0).