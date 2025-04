Zien we Kevin De Bruyne straks bij een andere Premier League-club? Rode Duivel komt met opvallende uitleg over zijn toekomst

Kevin De Bruyne, die deze zomer een vrije speler is, neemt rustig de tijd om zijn nieuwe avontuur te kiezen. Zijn beslissing zal in ieder geval niet overhaast genomen worden.

Kevin De Bruyne maakte het nieuws onlangs zelf bekend: na een uitzonderlijk decennium bij Manchester City zal hij de club deze zomer verlaten. Voor de microfoons van Viaplay heeft de Belgische middenvelder gepraat over zijn toekomst.

"Ik ben van plan om naar elk beschikbaar project te luisteren," verklaarde hij, waardoor alle mogelijkheden nog open zijn. Ter herinnering, geruchten linkten hem vooral aan de MLS en Saoedi-Arabië.

De Rode Duivel zal bij zijn keuze ook voornamelijk rekening houden met zijn familie. "Als mij een goed project wordt voorgesteld en mijn familie is er ook mee akkoord, dan kunnen we een beslissing nemen."

Wat wel heel opvallend is, is dat KDB openstaat voor een nieuw avontuur in Engeland. "Het is misschien nog niet voorbij in Engeland." Deze woorden zijn voldoende om alle geruchten aan te wakkeren. Newcastle? Arsenal? Duidelijkheid zal er niet snel komen, vooral omdat De Bruyne benadrukt: "Niets kan binnen een week beslist worden."

Het worden in ieder geval drukke maanden voor de Rode Duivel. Zaterdag schitterde hij nog met Manchester City tegen Crystal Palace. Met een geweldige vrije trap en een nieuwe assist was hij van goudwaarde in de 5-2 overwinning.