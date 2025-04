SK Beveren verspeelt zege en zekerheid na complete inzinking: "Dit mag niet nog eens gebeuren, daar baal ik echt van"

SK Beveren kon zondagmiddag geen zekerheid afdwingen over de vierde plaats in de Challenger Pro League. De Waaslanders kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Club NXT.

Beveren begon sterk en greep Club NXT meteen bij de keel. Na tien minuten volgde de verdiende openingsgoal via Mathis Servais.

De thuisploeg bleef doorduwen en kreeg kansen via onder meer Brüls, Abrahams en Mertens, maar het vizier stond niet scherp. “We waren dominant, alleen scoren we te weinig op basis van de kansen die we kregen", zuchtte coach Reedijk in De Gazet van Antwerpen.

Na de rust veranderde het spelbeeld volledig. Uit het niets kwam Club NXT zelfs op een 1-2 voorsprong. Coach Reedijk probeerde bij te sturen, maar kreeg zijn ploeg niet meer op de rails.

“Dit was de slechtste helft die we in maanden gespeeld hebben", klonk het scherp bij Reedijk. "Alle dingen die we de voorbije maanden goed deden, waren niet meer aanwezig. Ik heb nog proberen bij te sturen langs de lijn, tevergeefs. Dit mag niet nog eens gebeuren.”

Mertens redt in extremis nog een punt

In het slot zorgde Mertens nog voor de gelijkmaker, maar echt tevreden was niemand bij Beveren. “We hadden de vierde plaats kunnen claimen, maar dat is niet gelukt. Daar baal ik van", besluit Reedijk.