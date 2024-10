De pet van de Bulgaarse coach was een heel gespreksonderwerp tijdens match tegen Anderlecht en blijkt... peperduur te zijn

De pet van Igor Jovicevic zorgde voor heel wat commentaren. Het blinkende hoofddeksel werd druk besproken op zowel tv als op sociale media. En nu wou het toeval dat er voor ons nog drie van die petten te bewonderen waren.

Net voor het begin van de match keek iedereen op de perstribune raar op toen drie exact hetzelfde geklede jongens net voor pers kwamen zitten. Een pet met 'AA' op en een hoodie met Avebi Angels op.

Toen Jovicevic in beeld kwam stond er op zijn pet ook AA. De curiositeit was gewekt en na even zoeken kwamen we op een site met exclusieve kleerdracht van 'Avebi Angels' uit.

Daar stond tot onze verbazing te lezen dat die petten tussen de 120 en 180 euro kosten. De hoodie was zelfs 370 euro. Nog wat verder kijken op Instagram en twee van de drie jongens waren zowaar de zonen van de coach van Ludogorets.

Een sponsordeal? We weten het niet meteen, maar de pet van Jovicevic werd alvast een gespreksonderwerp. En het zal het merk geen windeieren leggen. Maar goed, toch wel heel exclusief aan die prijzen.

"Mijn kinderen kwamen over van Londen en dat motiveerde me wel", zei Jovicevic achteraf op zijn persconferentie. "Het is altijd leuk om steun te hebben."