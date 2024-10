Opnieuw flinke domper voor Besnik Hasi bij KV Mechelen: "Da's wel een klap, moet ik zeggen"

KV Mechelen speelt zaterdag op verplaatsing tegen FCV Dender. Daags voor de wedstrijd kwam coach Besnik Hasi nog met een selectie-update.

Zo raakte al bekend dat Zinho Vanheusden voor het eerst in twee maanden weer bij de selectie zal zitten. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat de centrale verdediger start, maar minuten maken zou mogelijk zijn.

Hasi had het ook nog over Bill Antonio. Hij liep afgelopen seizoen in maart een serieuze blessure op die hem ondertussen al 24, na dit weekend 25, wedstrijden aan de kant hield.

De coach had weinig hoopgevend nieuws over hem. "Ik had begin november in mijn agenda opgeschreven, maar zijn comeback is wellicht pas voor eind december – begin januari", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Er is namelijk een buikspierprobleem opgedoken waar hij voor zijn knieblessure al mee kampte. Da’s wel een klap, moet ik zeggen. ‘t Is niet de eerste dit seizoen en het zal ook niet de laatste zijn", vertelt Hasi nog.

De 22-jarige winger kwam in de zomer van 2022 over naar KV Mechelen. Daar speelde hij eerst bij Jong KV, voor hij een belangrijke pion kon worden in het A-elftal. In totaal stond hij al 12 keer op het veld in de JPL en was hij daarin goed voor drie doelpunten.