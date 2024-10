Standard-verdediger Ibe Hautekiet komt met serieuze waarschuwing voor Antwerp

Zondag speelt Standard op verplaatsing tegen Antwerp. Verdediger Ibe Hautekiet is de 6-0 van vorig seizoen nog niet vergeten...

Aangekondigd als de eerste vervanger in het centrum van de verdediging van Standard, heeft Ibe Hautekiet uiteindelijk negen van de elf eerste competitiewedstrijden gespeeld, telkens als basisspeler, vanwege de vele blessures in de Luikse verdediging.

De voormalige verdediger van Club NXT en SL16 FC was vrijdag aanwezig op de persconferentie ter voorbereiding op de verplaatsing van de Rouches naar Antwerp deze zondag. Een moeilijke verplaatsing, aangezien Standard maar liefst 14 (!) doelpunten heeft geïncasseerd in de laatste drie wedstrijden in het Bosuilstadion, terwijl ze er zelf slechts één hebben gescoord.

"De spelers die er vorig seizoen waren, willen wraak nemen"

"Dingen gaan snel in het leven, ons team is nu heel anders. De spelers die er vorig seizoen waren, zijn de 6-0 niet vergeten en willen wraak. We hebben het gevoel, vooral verdedigend, dat we klaar zijn voor deze wedstrijd. Het wordt een echte test voor het team. We hadden vaak moeite om twee overwinningen op rij te behalen, deze keer willen we bevestigen."

Dingen zijn heel snel veranderd, zowel voor Standard als voor Hautekiet persoonlijk. "Het is waar dat ik bij de start niet verwachtte dat ik zo veel zou spelen. Maar na twee of drie weken was de coach tevreden over mij en vertelde me dat ook. In het begin had ik geen echte verwachtingen, ik dacht dat ik een paar weken zou wachten en dan zien. En uiteindelijk gaat het super goed."

"De rol van Leko is erg positief voor mij. Hij heeft me laten zien hoe ik op training hard moet zijn, hoe ik elke dag het beste van mezelf kan geven. Leko houdt van spelers die absoluut alles geven op het veld, dat is ook een stijl die heel goed bij me past."

De 22-jarige speler is persoonlijk tevreden over zijn seizoensbegin. "Eerlijk gezegd, er zijn twee wedstrijden geweest waarin ik echt veel beter kon presteren: tegen Westerlo en Anderlecht. Voor de rest ben ik erg tevreden over mijn start van het seizoen. Speel ik liever links of in het midden van de verdediging? Ik voel me goed op beide posities, maar ik zou toch zeggen dat ik me iets comfortabeler voel aan de linkerkant", besloot Hautekiet, die naar verwachting dus opnieuw in de basis zal staan.