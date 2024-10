Simon Mignolet heeft duidelijk doel voor ogen met deelname aan 'De slimste mens'

Maandag zal Simon Mignolet voor het eerst meedoen aan 'De slimste mens'. De doelman heeft een duidelijk doel met zijn deelname.

Simon Mignolet heeft een zeer drukke agenda, dat is duidelijk. Dinsdag speelde hij met Club Brugge nog op AC Milan in de Champions League. Zondagnamiddag volgt de thuiswedstrijd tegen Anderlecht.

Maar nu zal hij ook naast het voetbalveld te zien zijn op tv. Maandagavond maakt hij zijn debuut in 'De slimste mens ter wereld' op Play 4.

Met zijn deelname heeft de doelman van Club Brugge een duidelijk doel voor ogen. "Voetballers worden vaak afgeschilderd als schatrijke en oliedomme individuen die in een ivoren toren wonen en geen belastingen betalen. Ik hoop dat mijn deelname aan De slimste mens dat beeld een beetje kan bijstellen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Of ik de slimste ter wereld zou kunnen worden? Nee, dat zal niet lukken. Omdat ik meer dan tien jaar in Engeland gevoetbald heb (bij Liverpool n.v.d.r.). Daardoor heb ik veel Belgische actualiteit, muziek en tv gemist. Ik zal het moeten hebben van mijn algemene kennis", gaat hij verder.

Hij studeerde af met een diploma in de sociale en politieke wetenschappen. "Ik heb mijn studies afgemaakt toen ik in Engeland voetbalde, wat op zich al uitzonderlijk is. In het middelbaar blonk ik nochtans niet echt uit. Ik heb wel het diploma economie-wiskunde gehaald, maar ik ging niet graag naar school."

"Ik vond dat je in het middelbaar in hokjes geduwd werd. Volgens mij is het een systeem dat nog steeds fout in mekaar zit: je moet vakken blokken die je niet interesseren. Op de universiteit was dat anders, daar studeerde ik leerstof waar ik voor gekozen had: de geschiedenis van België, management, bestuur …", besluit Mignolet.