Anderlecht heeft het door: werking RSCA Futures ondergaat enorme verandering, naar het voorbeeld van Club Brugge en Genk

De RSCA Futures zitten in de problemen, al is het optimisme terug na de zege in de Brusselse derby tegen RWDM. Maar de dedagradatiezorgen hebben ook een positief effect: er ligt een plan klaar om hen meer onafhanekelijk te maken van de A-ploeg.

Anderlecht streeft naar een toekomst waarin de RSCA Futures en de academie een eigen, apart budget krijgen. Hoewel deze afdelingen als aparte entiteiten worden gezien, worden de kosten voor salarissen en transfers momenteel nog altijd samen met die van de A-ploeg gerekend. Dit heeft financiële gevolgen, zoals afgelopen zomer bleek: na de verkoop van Zeno Debast voor 16 miljoen euro bleef er nauwelijks budget over om te investeren in de beloftenkern in 1B. Dit in tegenstelling tot clubs als Club Brugge en RC Genk, die in de afgelopen jaren uitgebreider hebben geïnvesteerd in hun jeugdploegen. Een belangrijk doel is daarom om de scouting voor de RSCA Futures te versterken, zodat er meer talenten vroegtijdig kunnen worden gescout en vastgelegd, weet Het Nieuwsblad. Deze spelers kunnen zich vervolgens via de jeugd ontwikkelen en uiteindelijk doorstromen naar de A-ploeg, waar ze een hogere verkoopwaarde kunnen genereren. Tim Borguet krijgt nu ook de taak om de sportieve prestaties op Neerpede te verbeteren. Anderlecht wil zich blijven profileren als een van de beste jeugdopleidingen van het land, die in het verleden veel topvoetballers heeft voortgebracht. Deze sterke reputatie blijft een belangrijke troef en moet behouden worden, met de RSCA Futures als een vaste waarde in 1B. Het behouden van een eigen jeugdafdeling in de 1B Pro League is cruciaal voor de lange termijnvisie van de club. Anderlecht wil op die manier talenten blijven ontwikkelen die niet alleen de A-ploeg versterken, maar ook voor aanzienlijke transferinkomsten zorgen.