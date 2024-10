Gunst van Fink helpt Genk-sterkhouder Hrosovsky enorm tijdens bange dagen: "Mijn vrouw had het zwaarder dan ik"

Een voetbalclub is soms één grote familie. Dat heeft Patrik Hrosovsky van KRC Genk recent mogen ervaren. Hij schrok van een gebeurtenis in zijn privéleven, zijn trainer verleende hem maar al te graag een gunst om te helpen.

Bij Het Belang van Limburg onthult de man die al meer dan 200 matchen voor Genk speelde dat hij en zijn gezin bange dagen kenden in september. Christian, het pas geboren zoontje van Hrosovsky, had immers de stafylokokken-bacterie opgelopen. "Zijn huid werd vuurrood, alsof hij overal brandwonden had", beschrijft de Slovaak hoe het eruitzag.

In de nacht voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Cercle Brugge kreeg Hroskovsky het slechte nieuws, terwijl hijzelf al in het gezelschap van zijn ploegmaats vertoefde. Uiteraard lag vanaf dan zijn focus bij zijn gezin. "Mijn vrouw belde me ’s nachts op dat ze met ons zoontje naar het ziekenhuis moest vertrekken, daarop ben ik meteen naar huis gekomen."

Hrosovsky tegen Anderlecht weer op het veld

Drie dagen later voetbalde Hrosovsky wel al opnieuw met Genk tegen Anderlecht. "Het hielp me mijn zinnen te verzetten. Voetbal was mijn afleiding. Mijn vrouw had het veel zwaarder dan ik, zij heeft twintig dagen bij Christian in het ziekenhuis geslapen." Het was vanaf dan duimen dat alles goed zou komen. Voorlopig is dat het geval.

Hrosovsky zelf bekommerde zich dan weer om zijn oudste zoontje Alexander. Dat lukte, omdat die overdag op de kleuterschool zat. "Op zaterdag was het moeilijker maar daar reikte coach Thorsten Fink de oplossing aan. Ik mocht Alexander meebrengen naar de training. (Lacht) Hij vond dat geweldig. Alexander is zot van voetbal, hij wil ook elke avond met mij naar wedstrijden kijken op tv."

Hrosovsky krijgt steun van familie

Ondertussen zijn ook de moeder en schoonmoeder van Hrosovsky naar België afgereisd om te helpen met de kinderen.