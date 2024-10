David Hubert moet voor match tegen Club Brugge vraagstuk oplossen dat er eigenlijk geen is: hij heeft hem nodig

David Hubert roteerde stevig voor de match tegen Ludogorets, maar zal zondag tegen Club Brugge wel teruggrijpen naar zijn vertrouwde basis. Al blijft daar één vraag aan verbonden: waar zet hij Leander Dendoncker?

Er zijn een paar eenvoudige keuzes voor Hubert. Zo is het duidelijk dat Killian Sardella de voorkeur zal krijgen op Thomas Foket. Ook Kasper Dolberg zal terugkeren en eigenlijk kan hij ook niet om Samuel Edozie heen. En aangezien Hubert een boon heeft voor de aanvallende impulsen die Moussa N'Diaye geeft, zal die ook de plaats van Augustinsson innemen.

Hubert zet geen flankverdedigers centraal

Het zal vooral op één positie zijn dat hij twijfelt. Leander Dendoncker speelde door de schorsing van Simic tegen Beerschot als centrale verdediger en deed dat nog een keer tegen Ludogorets omdat Zanka (mentale) rust kreeg. Maar het is gewoon een feit dat hij tegen Club de 29-jarige polyvalente speler eigenlijk op het middenveld nodig heeft.

Het mag nu ook duidelijk zijn dat Hubert geen fan is van flankverdedigers naar het centrum te verhuizen of Theo Leoni centraal achteraan te zetten. Anders had hij dat wel geprobeerd tegen de Bulgaren. Nee, het is dus ofwel Zanka ofwel Dendoncker achteraan.

Zoals we hem woensdag hoorden praten zal de 34-jarige Deen wel weer zijn plaats achteraan innemen om Dendoncker dan naar het middenveld te verhuizen. Daar heeft hij zijn loopvermogen, duelkracht en lengte ook nodig tegen de stevige middenvelders van blauw-zwart.

Dendoncker zijn lengte en kracht zijn nodig op het middenveld

Een middenveld met pakweg Leoni, Stroeykens en Rits werd in het verleden al weggeblazen door de West-Vlaamse concurrent. Onyedika, Vanaken en Vetlesen, dat is heel wat lengte en kracht meer. Daarnaast probeerde Hubert tegen Charleroi het ook al met Dendoncker en Rits naast elkaar en dat werkte goed.

Dat zou betekenen dat Stroeykens dichter bij Dolberg kan aansluiten en Verschaeren op de rechterflank terecht komt. Amuzu is nog fit genoeg voor een hele match en Dreyer zal zich weer in de basis moeten knokken. Daar verandert zijn goal tegen Ludogorets niet veel aan.

Anderlecht zal in ieder geval niet zoveel ruimte in de rug van de verdediging mogen weggeven tegen Club. Daar zouden Skoras en Skov Olsen al snel gebruik van kunnen maken. De ervaring van Zanka zou ook van pas kunnen komen tegen Gustaf Nilsson als die fit is.

Het zijn allemaal punten die Hubert de komende dagen zal moeten afwegen. Dendoncker zou alvast blij zijn als hij weer naar het middenveld mag verhuizen.