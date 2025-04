Hasi vindt Genk beter spelen dan Club Brugge, maar... "Genk moet ons beter liggen"

Na de kansloze nederlaag tegen Club Brugge weet Besnik Hasi dat zijn ploeg vandaag tegen Genk uit een ander vaatje zal moeten tappen. Om 18u30 krijgt paars-wit in eigen huis een nieuwe kans, maar de druk is voelbaar. "We hebben niet genoeg gedaan in onze eerste wedstrijd", gaf de trainer toe.

De supporters zijn teleurgesteld en verwachten meer inzet en lef van hun ploeg. Voorlopig is er geen protest gepland, maar een nieuwe zwakke vertoning zou het publiek snel kunnen doen keren. Ook voorzitter Wouter Vandenhaute hoopt op een betere prestatie. Hij verdeelt zijn aandacht vandaag tussen de Ronde van Vlaanderen en de match in het Lotto Park – met de hoop op twee mooie uitkomsten. Volgens Hasi ligt Genk zijn ploeg beter dan Club Brugge. “Genk is in het spel misschien beter dan Brugge, maar Brugge heeft een stevigere defensie. Ik denk dat Genk ons beter ligt. We hebben gewerkt aan beter voetbal, want we hebben ons niveau niet getoond", klonk het. Wat de trainer echter niet wil zien, is opnieuw dezelfde mentale leegte. “Moed kan je niet trainen, maar ik kan wel analyseren, praten en vertrouwen geven. Alles verandert niet met een vingerknip, maar we mogen nooit meer zo zwak voor de dag komen.” Hasi beseft dat ook zijn keuzes niet goed uitpakten. Aan de rust tegen Brugge voerde hij meteen drie wissels door. “Het was makkelijk geweest om iedereen te vervangen, want alleen Coosemans en Angulo speelden op niveau in de eerste helft", gaf hij toe. Toch wil Hasi geen zondebokken zoeken. “Ik ben hier niet om spelers aan de kant te schuiven, maar om hen te helpen ruimtes te creëren, het plan te volgen en zo snel mogelijk richting het doel te spelen. Dat is wat ik vandaag wil zien tegen Genk.”