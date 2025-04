Sébastien Pocognoli heeft al een boodschap voor Anderlecht, een week voor de derby

Union Saint-Gilloise is sterk gestart aan zijn play-offs. Een goed voorteken voor de Brusselse derby van volgend weekend.

Met acht doelpunten in twee wedstrijden is Union veel beter aan de play-offs begonnen dan in voorgaande seizoenen. En zelfs de cijfers hadden nog zwaarder kunnen zijn met wat meer efficiëntie voor het doel van Gent.

"Er is veel vergelijking gemaakt met de teams van de voorgaande jaren, maar we schrijven dit jaar onze eigen geschiedenis. We beginnen met een zes op zes, dat is een goede start. We maakten het onszelf comfortabel met die drie doelpunten in de eerste helft", verklaarde Sébastien Pocognoli aan de microfoon van DAZN.

Hij betreurde toch het gebrek aan efficiëntie voor het doel, vooral in het geval van Anouar Ait El Hadj, de auteur van de misser van het weekend aan het begin van de tweede helft: "Je moet beslissend zijn in de play-offs, ik ben tevreden over de wedstrijd van Anouar, maar hij moet beslissender zijn".

"We zullen er zijn"

De twee overwinningen zijn echter een uitstekende start voordat ze volgende zaterdag Anderlecht ontvangen: "We hebben een goede basis voor de derby van volgende week. Het is altijd een speciale wedstrijd voor de supporters en de club als geheel, we zullen er staan."

Tijdens de eerste wedstrijd tussen beide teams in het Dudenpark, had Union nog niet het huidige niveau bereikt, de derby eindigde in een gelijkspel. Maar enkele maanden later was er geen twijfel mogelijk tussen de twee rivalen in het Lotto Park tijdens de 0-2 overwinning van de Brusselaars.