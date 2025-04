Voormalig sleutelpion van Club Brugge in beeld voor topfunctie bij... Standard

Standard Luik staat aan de vooravond van een belangrijke transformatie, nu de overname van de club in een stroomversnelling lijkt te komen.

Giacomo Angelini, de huidige CFO die onlangs werd gepromoveerd tot CEO, heeft het initiatief genomen om samen met lokale investeerders de aandelen van de club over te nemen. Dit initiatief heeft als doel de financiële stabiliteit en toekomst van de Rouches te waarborgen.

De afgelopen maanden kampte Standard met aanzienlijke onrust binnen de top van de organisatie. Hoofdeigenaar 777 Partners, zelf verwikkeld in financiële en juridische problemen, had de intentie om de club te verkopen, wat leidde tot onzekerheid over de dagelijkse en sportieve gang van zaken.

Deze situatie werd verder bemoeilijkt door het aangekondigde vertrek van sportief directeur Fergal Harkin naar Bolton Wanderers en het aanstaande vertrek van CEO Pierre Locht naar de Belgische voetbalbond.

Met de mogelijke overname door Angelini en zijn consortium van lokale investeerders, lijkt er nu licht aan het einde van de tunnel. Deze ontwikkeling zou niet alleen de financiële stabiliteit van de club kunnen herstellen, maar ook een einde kunnen maken aan de periode van onzekerheid die zowel het management als de supporters heeft geteisterd.

Een van de eerste taken van het nieuwe management zal het aanstellen van een nieuwe sportief directeur zijn. In dit kader wordt Roel Vaeyens genoemd als een prominente kandidaat. Vaeyens, die eerder tien jaar bij Club Brugge werkte als hoofdscout, technisch verantwoordelijke en sportief directeur, en daarna als CEO Sports bij Parma in Italië diende, brengt een schat aan ervaring mee. Zijn periode bij Parma eindigde echter in juli 2024, toen hij de club verliet na interne strubbelingen met de eigenaar.

De mogelijke aanstelling van Vaeyens wordt gezien als een strategische zet om de sportieve koers van Standard opnieuw uit te stippelen en de club terug te brengen naar de top van het Belgische voetbal. Zijn bewezen staat van dienst en uitgebreide netwerk binnen de voetbalwereld zouden van onschatbare waarde kunnen zijn voor de Rouches in deze nieuwe fase.