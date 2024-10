Cercle Brugge heeft zichzelf onder druk gezet met vreemde beslissingen: "Krijgen ze zondag een rammeling... Tja..."

Waarom zou je in godsnaam met een B-ploeg bestaande uit half de beloftenploeg die in Eerste Nationale speelt afreizen voor een Europese match? Cercle Brugge heeft het onbegrip van heel voetbalminnend België opgewekt. En waarom? De voorbereiding op Union gaat er niet beter door worden.

De competitie is belangrijker dan het Europese avontuur. Daar sta je dan als speler die vorig seizoen een heel jaar geknokt heeft om net dat te bereiken: spelen in Europa. Voor veel jongens was het een eerste en misschien ook laatste keer dat ze het gaan meemaken.

Sterkhouders Van Der Bruggen, Ravych, Diakité en Minda bleven thuis in Brugge. Utkus en Nazinho waren hersteld, maar moesten klaargestoomd worden voor Union. Hadden ze dan niet meer gehad aan een 20-tal minuten spelen tegen een IJslandse ploeg die - met alle respect - geen hoogvlieger is? Meer nog, we durven zeggen dat eender welke JPL-ploeg er had tegen kunnen winnen.

Weinig logica

Maar Vikingur boekte dus zijn eerste Europese winst ooit tegen een Belgische ploeg. Hoe voel je je dan als Thibo Somers zijnde? Kapitein, maar wel op de bank. Vorig seizoen alles zonder problemen gespeeld, maar nu slechts een halfuurtje mogen meedoen. Of Hannes Van der Bruggen? Voor het eerst in 7 jaar nog eens in Europa.

Los van hoe de spelers erover denken. Hoe gaat dit de voorbereiding op Union beter maken? Ok, ze hebben rust gekregen. Maar ze zien hun ploegmaats pas morgen terug, want Cercle vloog pas vandaag terug naar België. Morgen nog één dagje - tactisch - trainen en de match is daar al. Want de spelers die wel speelden, zullen niet al te zwaar belast mogen worden.

Er zit weinig logica achter, te meer omdat het imago van het Belgisch voetbal er ook niet beter van wordt. Het gaat niet goed in de competitie, maar zou het helpen dat je je ploeg in twee splitst? Het lijkt op een machtsstrijd tussen technisch directeur Rembert Vromant en trainer Miron Muslic.

80 procent? Coach is toch 100 procent verantwoordelijk?

Die eerste zei dat Muslic 80 procent van de ploeg die meereisde zelf gekozen had. Da's toch vreemd, want een trainer zou toch 100 procent van de sportieve beslissingen moeten nemen? Hij wordt daar toch op afgerekend? Kijk hoeveel kritiek Jesper Fredberg kreeg toen hij zich met oortjes in de tribune nestelde bij Anderlecht.

Muslic zelf deed ook wel vreemde dingen hoor. Nils De Wilde als rechtsback zetten, is bijvoorbeeld meer een signaal dan een goeie sportieve keuze. De waarheid ligt echter op het veld. De druk zal er niet minder op geworden zijn. Als de Vereniging zondag wint op het veld van Union zal iedereen moeten zwijgen. Krijgen ze een rammeling... Tja...