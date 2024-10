Wat is er toch allemaal aan de hand bij Cercle Brugge? Coach Muslic richt zich tot de supporters

Cercle Brugge-coach Miron Muslic heeft zich verontschuldigd bij de supporters. De Vereniging ging met 3-1 onderuit tegen Vikingur, met een halve B-ploeg.

Cercle Brugge heeft donderdag met 3-1 verloren van Vikingur Reykjavik. Een ferme blamage voor de Vereniging, en door de manier waarop ook voor het Belgische voetbal.

Cercle reside namelijk met een B-kern naar IJsland. Heel wat sterkhouders en zelfs twee trainers bleven thuis voor het Conference League-duel. Zeer opvallend.

De club deed afgelopen jaar zo haar best op Europees voetbal te behalen, om dan nu met een halve B-ploeg op avontuur te gaan in IJsland. Maar wie maakte deze beslissing?

Coach Miron Muslic liet achteraf in ieder geval al uitschijnen dat hij het niet was. De trainer nam de tijd om de supporters te adresseren die de verre reis maakten naar IJsland, om dan een 3-1 nederlaag te zien tegen een ploeg waar altijd van gewonnen moest worden.

"Ik wil me verontschuldigen aan de meegereisde fans. Het was niet mogelijk om op ons best te presteren. Dit is pijnlijk. Na de zege tegen St. Gallen waren we klaar om door te stomen in Europa. Dat is niet gelukt. We hebben terecht verloren", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik neem altijd verantwoordelijkheid. Voor de dingen die ik beslis. Wat deze verplaatsing betreft, hadden we als hele organisatie beter moeten doen. We hebben twintig fitte spelers, maar toch neem je de beslissing om zeven à acht spelers thuis te laten en vier beloften mee te nemen", besluit hij over zijn kern.