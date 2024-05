Real Madrid-coach Carlo Ancelotti merkt iets heel opvallend op aan zijn club: "Het is al zo vaak gebeurt dat het niet meer normaal is"

Zaterdagavond zal de Champions League-finale doorgaan in Wembley. Real Madrid zal dan tegen Borussia Dortmund moeten strijden voor de titel van beste ploeg van Europa.

Real Madrid speelt zaterdagavond de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Los Blancos kunnen, mét Thibaut Courtois in doel, voor de 15e keer de beste ploeg van Europa worden.

Coach Carlo Ancelotti heeft er een goed gevoel bij. We hebben genoeg tijd gehad om voor te bereiden. Het team is gefocust en geconcentreerd", begint hij op zijn persconferentie.

"In de kleedkamer merk ik veel vertrouwen op. Dat hebben we ook nodig voor de belangrijkste match van het seizoen. Dortmund verdient het om hier te staan, al hoop ik dat alles wel volgens ons plan gaat.

De comeback-kings van Real Madrid

Real Madrid staat erom bekend om in de laatste minuten een wedstrijd nog helemaal te kunnen kantelen. Dat gebeurde tegen Bayern München opnieuw in de halve finales.

"Het is al veel gebeurd", merkt ook Ancelotti op. "Ik denk dat er wel degelijk iets speciaals is aan deze club. Dat moet onderzocht worden, het is heel interessant. Het is al zo vaak gebeurt dat het niet meer normaal is", besluit de Italiaan.