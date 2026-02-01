Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

Racing Genk boekte donderdagavond een broodnodige thuiszege tegen Malmö FF. Na een vroege achterstand toonden de Limburgers veerkracht, wat binnen de spelersgroep meteen het gevoel gaf dat dit wel eens een keerpunt kan zijn.

Racing Genk heeft donderdagavond nog eens in eigen huis weten te winnen. De Limburgers haalden het met 2-1 van Malmö FF. Ze kwamen vroeg op achterstand maar maakten alles goed met een strafschopdoelpunt van Daan Heymans en een pareltje van Kos Karetsas.

Zo'n ommekeer gaf de groep veel vertrouwen. "Dit is goed voor de ploeg en het kan een kantelpunt zijn", vertelde Matte Smets na afloop van de wedstrijd. "We hebben nu laten zien dat we een achterstand kunnen ombuigen in een overwinning en daar moeten we op verder bouwen."

Een kantelpunt dat Genk móét grijpen

Doelpuntenmaker Karetsas sprak met nog meer overtuiging. "Dit moet een kantelpunt zijn. We hebben geen optie. We moeten positief en met hoge verwachtingen naar Dender", zei de aanvaller bij ons.

Genk heeft nog een kans om de Champions' Play-offs te halen, maar groot is die niet. Hoewel het in Europa goed verloopt, moeten er in de Jupiler Pro League dringend punten worden gepakt.

Tegen Dender krijgt het dus opnieuw een kans om de drie punten te pakken. Volgens middenvelder Daan Heymans heerst er nu een positieve sfeer na de overwinning. "Dat positieve gevoel moeten we gewoon meenemen naar zondag. Nu is het belangrijk om als spelersgroep de kwaliteit te brengen die we moeten brengen."