Cruciale maanden voor 18-jarig Belgisch toptalent: er wordt hem Europese top voorspeld, maar intussen zijn er toch zorgen

Morgen wordt de Champions League-finale gespeeld in het legendarische Wembley Stadium. Met Thibaut Courtois staat er één Belg waarschijnlijk op het veld, maar er zit er ook eentje in de tribunes. Julien Duranville zit al een poosje zijn frustraties te verbijten.

De nog steeds maar 18-jarige Duranville is een groot talent, begiftigd met een fantastische versnelling en een technische dribbel. Tot daar al het positieve. Want Duranville is ook enorm blessuregevoelig gebleken. Sinds hij in 2022 prof werd bij Anderlecht heeft hij zes spierblessures gehad waardoor hij 86 (!) matchen miste.

Dan blijft er niet veel over in de twee seizoenen dat hij al bij een A-team zit. Duranville had uiteraard al veel meer verwacht van zijn veelbesproken transfer naar de Duitse topclub. Maar daar zitten ze nu toch wat met de handen in het haar.

Duranville kan de 'work load' nog niet aan. Zijn grootste troeven zijn ook zijn grootste vijanden. Zijn explosiviteit legt enorme druk op zijn spieren en bij de medische staf van Dortmund vermoeden ze ook dat hij zichzelf te veel druk op legt waardoor hij zijn spieren nog meer belast door wedstrijdstress.

Cruciale maanden

Daarom willen ze nu heel voorzichtig met hem omspringen naar volgend seizoen toe. Momenteel is hij nog geblesseerd, maar eens hersteld zou hij heel geleidelijk moeten opbouwen. Het helpt wel dat hij in een superprofessionele omgeving zit waar er op alles wordt gelet: dieet, slaap, recuperatie, massages...

Bij Anderlecht kenden ze het probleem ook al. Net als bij Jérémy Doku weten ze dat er spierversterking nodig was. Dit mag immers niet te lang meer aanslepen, want hij moet eens een seizoen kunnen opbouwen om zijn lichaam aan de topwedstrijden te laten wennen, want in totaal heeft hij er nog maar 14 meegespeeld, voor in totaal 413 minuten.

Zijn leeftijd geeft aan dat hij nog genoeg tijd heeft, maar bij Dortmund verwachten ze wel dat hij mee gaat op de Aziatische toernee tijdens de voorbereiding om daarna een beslissing te nemen of hij moet uitgeleend worden of niet... Cruciale maanden dus.