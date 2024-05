📷 OFFICIEEL KRC Genk verlengt contract en laat speler bij A-kern aansluiten

KRC Genk is druk bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen. Ook een aantal contracten van eigen spelers worden daarvoor verlengd.

De carrière van Brad Manguelle neemt maakt grote sprongen. In de zomer van 2019 maakte de centrale verdediger de overstap van KV Woluwe Zaventem naar de Talent Academy van KRC Genk.

Drie seizoenen later vierde hij zijn 15de verjaardag in Limburg met een eerste profcontract bij KRC Genk. Bij de start van afgelopen seizoen stond hij, in de gewonnen wedstrijd tegen SK Beveren, als jongste speler ooit in de Challenger Pro League in de basis bij Jong Genk.

Afgelopen seizoen zou hij in totaal 18 keer in de basis staan en 1 keer invallen. De club ziet een mooie carrière weggelegd voor Manguelle en bevestigt dat vertrouwen vandaag met een contractverlenging voor drie seizoenen, tot en met 2027.

Manguelle vat de voorbereiding op volgend seizoen aan bij de A-kern. “De hele Genkse familie wenst Brad alle succes toe in de verdere uitbouw van zijn carrière bij KRC Genk”, klinkt het.