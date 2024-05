📷 OFFICIEEL Besnik Hasi heeft zijn job voor volgend seizoen bekendgemaakt

Besnik Hasi blijft trainer bij KV Mechelen. Hasi tekent een contract voor 2 seizoenen Achter de Kazerne.

Besnik Hasi heeft dan toch een nieuwe overeenkomst gesloten met KV Mechelen. Dat maakte de club zopas bekend. “Ik heb nooit ontkend dat ik hier heel graag ben”, aldus Hasi op de website van de club. “Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen, zowel de club, als de supporters, de spelers en mijn staf.”

“We hebben een stevige basis gebouwd en ik ben er zeker van dat we samen de komende twee jaar nog meer successen gaan bereiken. In het bijzonder bedank ik ook onze voorzitter voor het harde werk dat hij heeft geleverd om mij aan boord te houden.”, besluit onze coach.”

Onderhandelingen

“Het waren geen makkelijke onderhandelingen”, vertelt voorzitter Van Esch. “Met veel wederzijds respect bleven we spreken met elkaar. En kijk, soms kan het snel gaan in het voetbal. We hebben onze ambities op elkaar afgestemd en zijn klaar om van volgend seizoen een succes te maken.”

“Nu onze trainer voor volgend seizoen gekend is, kunnen Tim Matthys en zijn team aan de slag gaan met potentiële versterkingen. De hele club droomt. Met Besnik behouden we alvast een stevig fundament om te werken aan onze dromen”

Ambitie

“Ik ben enorm blij en fier dat wij als club Besnik aan boord kunnen houden”, zegt sportief directeur Tim Mathys. “Eerst en vooral wil ik onze voorzitter enorm bedanken voor de inspanningen want anders was deze deal nooit gelukt. Dit toont ambitie! Ik ben tevreden dat we met Besnik verder kunnen, want we hebben samen een stevige basis gelegd en nu kunnen we vol aan de slag om de ploeg te finetunen.”